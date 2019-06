Treffen : Humanistentreff mit Diskussion

Trier Der Humanistische Verband Deutschland ist eine nach dem Grundgesetz den religiösen Organisationen gleichgestellte Weltanschauungsgemeinschaft, deren Mitglieder ein rationales, naturalistisches Weltbild vertreten.

Beim offenen Humanisten-Treff setzt der Humanistische Verband Rheinland-Pfalz/Saarland seine Beschäftigung mit humanistischem Feiern fort. Im Mittelpunkt stehen die Paten-, Hochzeits- und Trauerfeiern, die der Verband nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auch unabhängig von einer Mitgliedschaft in dem Verband humanistische Werte ganz konkret leben wollen, durchführt. Diskutiert wird über die Grundsätze, die hinter den Feiern stehen, über die Planung und Gestaltung der Feiern. Das Treffen findet am Samstag, 15. Juni, im Jahreszeiten Restaurant, Behringstraße 4 in Trier, statt.