Pandemie-Bekämpfung : Die positive Nachricht von negativen Testergebnissen

Corona-Statistik

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 27 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – zwölf aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten beträgt nunmehr 5886 (2202 in der Stadt Trier und 3684 im Landkreis Trier-Saarburg).

Am Montag wurde dem Gesundheitsamt der Tod eines Über-70-jährigen Patienten aus der Stadt Trier gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarb. Damit sind bisher insgesamt 114 Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg verstorben, 88 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und nunmehr 26 aus der Stadt Trier.

Bisher wurden 612 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 547 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 40 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 25 Fälle müssen laut Gesundheitsamt noch genauer differenziert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums auch am Montag in der Stadt Trier bei 75,3 sowie im Landkreis bei 85,7 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 500 – 22 mehr als am Sonntag. Diese verteilen sich wie folgt: 316 im Landkreis und 184 in der Stadt Trier. 20 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden.

VG Hermeskeil: 633; VG Konz: 882; VG Ruwer: 318; VG Saarburg-Kell: 949; VG Schweich: 509; VG Trier-Land: 393.

Aktuelle Informationen zu Fragen rund um das Thema Impfungen finden sich auf der Internetseite des Landes https://impftermin.rlp.de