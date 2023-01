Show : Wenn „Hundeskanzler“ Martin Rütter mit neuem Programm das Trierer Publikum be(l)ehrt

Foto: Fabian Pütz 7 Bilder Martin Rütter in der Arena Trier

Trier „Der will nur spielen“ hieß es am Samstagabend mit Martin Rütter in der Arena Trier. Seine Show ist vor allem ein Appell für bessere Tierhaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Pütz-Antony

Hundebesitzer im deutschsprachigen Raum kennen seine Namen, und davon hat er viele – „Dogfather“ etwa oder „Hundeskanzler“. Den meisten ist er wahrscheinlich unter seinem Pseudonym „Der Hundeprofi“ bekannt, frei nach der gleichnamigen Fernseh-­Doku­reihe. Darin wirkt er seit 2008 mit und klärt Hundebesitzer quer durchs Land auf. Die Rede ist von Martin Rütter. Der Hundeschulen-Ausbilder ist Buchautor, Besitzer von Emma, Vater von fünf Kindern, Kind der Siebziger, Duisburger Urgestein und mit Abstand Deutschlands bekanntester Hundemensch. In seiner neuen Live-Show „Der will nur spielen“ nimmt Rütter mehrere Tausend Zuschauer in der Arena Trier mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation.

25 Jahre ist er bereits auf tierisch-menschlicher Mission. Daher gibt es eine Art Best-of-Vortrag. Roter Faden in den gut zwei Stunden ist das Thema „Irrationalität und Gefühle“, was Hunde ständig im Menschen auszulösen scheinen. „Unsere Hunde sind uns oft so lieb, dass sie von uns fast immer bevorzugt behandelt werden“, sagt Martin Rütter.

Das Tier steht bei ihm auch optisch im Mittelpunkt: Martin Rütter während seines Auftritts in der Arena. Foto: Fabian Pütz

Neben den zahlreichen humorvollen Passagen und Anekdoten beginnt er jedoch erst mit einem ernsteren Thema, dem illegalen Welpen-Handel. Dazu führt der Experte aus: „Noch in den 1970ern konnte man Hundewelpen im Quelle-Katalog bestellen.“ Laut den Recherchen von Rütter und seinem Team „ist die heutige Situation allerdings noch um einiges bedenklicher“. Wie seine Fernsehsendungen zu dem Thema bereits eindringlich aufgezeigt haben, werden immer mehr Welpen – spätestens seit der Pandemie – unter miserablen Umständen gezüchtet. In Europa geschehe dies meist in Ungarn. „In Zoohandlungen und auf Ebay-Kleinanzeigen“ würden sie „zum Spottpreis an die falschen Hundebesitzer verkauft, die sich nicht die Zeit nehmen, den langen Auswahlprozess im Tierheim mitzumachen“. Belgien ist dabei wohl nach neuesten Erkenntnissen Dreh- und Angelpunkt der Welpen-Verteilung. „Wenn sie in den ersten sechs Monaten keinen Käufer finden, macht man Gebähr­maschinen aus ihnen“, schildert Rütter eine traurige Wahrheit, die viele Hundekäufer noch nicht erreicht zu haben scheint. Denn die Umsätze dieser Nischen-Branche seien höher denn je und die Tendenz steigend.

Ein Hauptproblem in der Tierhaltung ist seiner Meinung nach, dass die Tiere „oft nicht genügend ausgelastet sind, weil ihre Vormunde keine Zeit für sie haben“. Das könne fatal für die Entwicklung sein, „da grundsätzlich alle Hunde mehr oder weniger verspielt sind und diesen Ausgleich für eine artgerechte Haltung brauchen.“ Diese und viele weitere nützliche Tipps und Infos finden sich humoristisch aufbereitet und interessant in Szene gesetzt in seinem neuen Programm wieder. Unterm Strich kommt es mehr einem Appell für bessere Tierhaltung und mehr Aufklärung gegenüber Hunden gleich als einer Unterhaltungsshow. Gerade das macht es aber umso wichtiger und informativer.