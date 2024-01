Alles für den Vierbeiner Europas Spezialisten für Maulkörbe findet man in Trier

Stolze 800 verschiedene Modelle bietet das Ehepaar seit 2019 von der Diedenhofener Straße 26 aus an. Unterstützt wird es dabei von sechs Mitarbeitenden. In der Halle im ersten Stock befindet sich das Warenlager, in dem sich in deckenhohen Regalen große Behälter mit Maulkörben stapeln. Verena Helfrich erklärt, dass die insgesamt rund 20.000 Stück, die hier lagern, alle in Europa produziert wurden. Es gibt sie aus Draht, aus Leder, aus Biothane, sie sind metallfarben, schwarz, pink und blau, von winzig bis riesig. Drahtmaulkörbe seien im Übrigen bequemer als solche aus elastischem Material, sagt die 40-Jährige. Elastische und weiche Materialien wie Leder oder Biothane könnten bei manchen Hunden an den Tasthaaren am Maul kitzeln und zu Missempfindungen führen, während der Gitterkorb viel Platz ließe und der Hund diesen kaum spüre.