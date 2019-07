Polizei : Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr, durch die unverschlossene Haustür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Schankenbungert in Trier verschafft.

Er habe versucht, die Tür zu einer im ersten Stock befindlichen Wohnung aufzuhebeln.

Die Polizei vermutet, dass das Bellen der in der Wohnung befindlichen Hunde den Täter gestört und zur Flucht bewegt haben könnte.

Die Polizei rät Bewohnern von Mehrfamilienhäusern dazu, die Haupteingangstür geschlossen zu halten und Besuchern nur nach Ansprache über die Gegensprechanlage oder persönlich zu öffnen.