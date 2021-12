Mit Fähnchen mit der Aufschrift "Haufen sucht Herrchen" haben 2015 in Höhr-Grenzhausen (Rheinland-Pfalz) Anwohner Hundehaufen in einem Blumenbeet an einer Straße markiert. Mit der Aktion wollte die Stadt Hundehalter darauf aufmerksam machen, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen. Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey