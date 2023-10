Messen und Märkte Tierisch wilde Messe zum Anfassen, Staunen und Mitmachen in Trier

Wenn um den Messepark alles flauscht, bellt und wuselt, kann das meist nur eines bedeuten: Die große Hundemesse von Veranstalterin Astrid Krauß ist zurück. Sie geht in diesem Jahr bereits in die elfte Runde. Mehrere Tausend Besucher besuchten das Event am Samstag und Sonntag, um eines der vielen Angebote vor Ort zu nutzen. An Gründen dafür gab es Einiges: Um ein passendes Accessoire, Hilfsmittel oder Spielzeug für den werten Lieblingsvierbeiner zu erwerben, an der Tombola und der Hundeshow teilzunehmen und um sich weitergehend zum Thema „Tierschutz“ zu informieren – mit der Möglichkeit, auch aktiv zu werden.