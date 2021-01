Nachsorge : Hunderte Menschen suchen Hilfe nach Amokfahrt

Gedenken an der Porta Nigra für die Opfer der tödlichen Amokfahrt. Die Folgen der unbegreiflichen Tat sind noch lange nicht überwunden. Foto: Roland Morgen

Trier Verletzte, Traumatisierte und Trauernde melden sich bei den Opfer-Hotlines. Fast fünf Wochen nach der Tat gehen noch viele Anrufe ein.

Fünf Todesopfer, mehr als 24 Verletzte und womöglich Hunderte teils traumatisierte Augenzeugen: Die Folgen der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 in der Trierer Fußgängerzone sind noch längst nicht überwunden. Das zeigt auch die Antwort einer TV-Anfrage beim Opferbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz. Demnach haben inzwischen 288 Menschen mit den drei Hotlines Kontakt aufgenommen, die kurz nach der Tat in Betrieb genommen wurden. „Dabei nehmen nicht nur selbst Betroffene sondern auch Offizielle – wie zum Beispiel Akteure der Feuerwehr oder anderer Rettungskräfte – die Angebote psychosozialer Akuthilfe in Anspruch“, erklärt Laura Acksteiner, Pressesprecherin des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV).

Beim LSJV ist der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz angesiedelt. Dieser schreibe Verletzte, Angehörige Verstorbener und alle Tatzeugen an. „In enger Kooperation mit der vor Ort ansässigen Polizeibehörde versuchen wir, so viele Menschen wie möglich zu erreichen“, versichert die Pressesprecherin. Kurzfristige Kontaktaufnahmen mit eventuell traumatisierten Menschen seien ohne Unterstützung der Polizei unmöglich. „Und gerade in einer frühzeitigen psychosozialen Hilfestellung liegt die Chance, Spätfolgen traumatischer Ereignisse zu mildern oder vollständig zu vermeiden“, erklärt sie.

Info Opferentschädigung nach der Amokfahrt Das Land Rheinland-Pfalz hat kurz nach der Amokfahrt in Trier angekündigt, dass es das Opferentschädigungsgesetz auf den Fall anwenden wolle. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärt auf seiner Internetseite, dass sowohl Opfer als auch Hinterbliebene von Gewalttaten Anspruch auf Leistungen haben können. „Bei Gewalttaten im Inland wird für alle daraus resultierenden physischen und psychischen gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine Entschädigung erbracht“, heißt es dort. Außerdem gebe es auch Leistungen für die wirtschaftlichen Folgen dieser Gesundheitsschädigung. Umfang und Höhe der Leistungen richten sich nach dem Bundesversorgungsgesetz. Sie umfassen laut dem Ministerium Heil- und Krankenbehandlung, Pflegeleistungen, Hilfsmittel (zum Beispiel Prothesen, Zahnersatz, Rollstuhl), Entschädigungszahlungen für Geschädigte und Hinterbliebene, Bestattungs- und Sterbegeld sowie zusätzliche Fürsorgeleistungen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit. Schmerzensgeld werde nicht gezahlt, heißt es dort weiter. Eigentums- und Vermögensschäden würden dem Geschädigten grundsätzlich nicht ersetzt. Ausnahmen seien am Körper getragene Hilfsmittel wie Brillen, Kontaktlinsen oder Zahnersatz. Der Entschädigungsantrag kann formlos oder mit Formularen der Landesversorgungsbehörden (Landesamt für Soziales, Versorgung und Jugend in Rheinland-Pfalz) gestellt werden. Bundesweit gibt es zudem ein einheitliches Antragsformular, das unter anderem auf der Internetseite des Bundesministeriums für Soziales und Arbeit unter den Stichpunkten Soziale Sicherung und Opferentschädigung zum Herunterladen bereitsteht.

Insgesamt habe der Opferbeauftragte nach der Amokfahrt bis Anfang Januar 307 Menschen (Opfer, Zeugen, Ersthelfer und Angehörige von Opfern) kontaktiert. „Wie ein Mensch allerdings ein traumatisches Ereignis aufarbeitet, ist von ganz unterschiedlichen und individuell geprägten Bewältigungsmustern abhängig“, führt die Pressesprecherin weiter aus. Nicht alle, die Schlimmes erlebten, müssten gleichzeitig traumatisiert sein. „Manche Menschen haben den Eindruck, sehr gut mit dem Erlebten zurecht zu kommen und beobachten erst später Symptome, durch die sie sehr belastet sind“, sagt Acksteiner. „Andere benötigen sofortige Unterstützung, damit sich keine Posttraumatischen Belastungsstörungen bilden können.“ Aus diesem Grund sei es eine individuelle Entscheidung, das Angebot des Opferbeauftragten jetzt, zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht in Anspruch zu nehmen. Eine genaue Anzahl von Menschen, die Hilfe benötigten, könne deshalb nicht genannt werden. „Wichtig ist zunächst, dass es ein unterstützendes Angebot gibt, und dieses Angebot des Opferbeauftragten ist zeitlich nicht begrenzt“, betont die Pressesprecherin.

Allerdings zeigt eine andere Zahl, dass der Bedarf nach sofortiger psychosozialer Akutversorgung von Betroffenen groß ist. Die entsprechende Hotline haben laut LSJV 180 Anrufer in Anspruch genommen. Diese Hotline kann unter der Nummer 0800/0010218 auch weiterhin genutzt werden: Von Montag bis Freitag stehe unter dieser Nummer ein professionelles Team von 9 bis 17 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Da zunächst die Nachfrage nach intensiver psychosozialer Unterstützung extrem stark war, eröffnete das LSJV eine weitere Hotline unter der Nummer 0800/5758767, unter der Mitarbeiter der Behörde in Zusammenarbeit mit dem Traumanetzwerk Trier zeitnahe Termine bei ortsansässigen Psychotherapeuten vermitteln. Diese haben laut dem Landesamt bisher 56 Menschen kontaktiert. Sie alle seien an Traumaambulanzen weitervermittelt worden, heißt es auf TV-Anfrage. Dort sollen sie nun professionelle Hilfe bekommen.