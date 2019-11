Kostenpflichtiger Inhalt: Hundetrainer Millan live : Wenn Pfiffi nicht aufs Sofa soll

Cesar Millan zeigt auf der Bühne der Arena Trier, wie Hundebesitzer ihrem Vierbeiner beibringen können, nicht ohne Erlaubnis auf die Couch zu springen. Foto: TV/Martin Seng

Trier Cesar Millan ist einer der weltweit bekanntesten Hundetrainer. In der Trierer Arena zeigte er am Sonntag nicht nur das richtige Verhalten gegenüber Hunden, sondern half auch Gästen vor Ort mit ihren Haustieren.

Auf der Bühne steht eine Couch, auf ihr der Besitzer eines kleinen, energiegeladenen Hundes, der immer wieder neben sein Herrchen auf das Sofa springt. Ein Verhalten, das der Hund eben nicht an den Tag legen soll. Hundetrainer Cesar Millan, der in den Vereinigten Staaten durch mehrere Fernsehshows berühmt ist und nun wieder mit seiner „It’s All About Family“-Show durch Europa tourt, steht ruhig neben dem Szenario und erklärt, dass die Rollen klar verteilt sein müssen. Der Hund muss sich nach dem Herrchen richten und erst, wenn der Besitzer es dem Tier erlaubt, auf dem Sofa Platz zu nehmen, darf es dies tun.

Nach der Erklärung setzt der Halter die Hilfestellung um und schon nimmt der ansonsten so energische Hund Platz vor dem Sofa und wartet brav auf die Einladung seines Herrchens. Applaus brandet auf und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Millan, seines Zeichens Mexikaner, an diesem Abend mehreren Hundehaltern den Umgang mit ihren Tieren erleichtern kann.

Eine der Besucherinnen zeigte sich ganz besonders beeindruckt von Millans Tipps, wie man mit den Tieren umgehen soll. „Wir haben selbst drei Hunde zu Hause. Von denen macht einer, Roko, immer Probleme, wenn er außer Haus ist. Aber Cesar hat uns gezeigt, wie man damit umgehen kann und wir hoffen, dass unser Roko bald auch mal ruhiger wird“, so Natalie Spriter.

Cesar Millan, der zeitweise mit 65 Hunden auf seiner Farm, dem „Dog Psychology Center“, lebte, ist nun zum ersten Mal mit seinen beiden Söhnen Calvin und Andre auf Tour. Zu dritt teilen sie sich die Moderation der Show, erzählen Anekdoten aus ihrem Zusammenleben mit den Tieren und zeigen dem Publikum, wie man sich richtig gegenüber den Vierbeinern verhält. „Folgen, spielen, entdecken – Hunde wollen nichts anderes“, so der US-Fernsehstar über den Spieltrieb der Hunde. In seiner Show spricht Cesar Englisch, allerdings mit deutscher Moderation. Und gerade diese fällt so humorvoll aus, dass in der Arena mehr als nur einmal lauthals gelacht wurde.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Show so lustig sein würde. Aber gerade das hat mir sehr gut gefallen, weil es das Ganze aufgelockert hat“, findet Leja Büschges. Das Klientel von Millans Show setzt sich klar aus Hundebesitzern zusammen und solchen, die es noch werden wollen. Das merkte man unter anderem daran, dass die Besucher sich in der Pause und nach der Show ausgelassen über ihre Hunde unterhielten.

„Hundeflüsterer“ Cesar Millan. Foto: Peter Jacob