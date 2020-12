Wasserrohrbruch : Hunsrückstraße in Trier-Olewig unterspült – nächtliche Bauarbeiten

Hunsrückstraße in Trier-Olewig unterspült – nächtliche Bauarbeiten

Trier-Olewig Nach einem Wasserrohrbruch am späten Montagabend ist die Hunsrückstraße in Trier-Olewig laut einer Mitteilung der Stadtwerke unterspült. Autofahrer werden gebeten, eine Umleitung über die Gustav-Heinemann-Straße oder das Aveler Tal zu nehmen.

Wasser- und Schlammmassen flossen am Montag gegen 23 Uhr über den Asphalt der Hunsrückstraße, etwas oberhalb der Abfahrt Zur Mühle in Trier-Olewig. Die Stadtwerke Trier (SWT) rückten aus und stellten einen Wasserrohrbruch fest.

Mit Asphaltsäge, Presslufthammer und einem kleinen Bagger stemmten die Mitarbeiter ein etwa drei mal zwei Meter großes Loch in den in Richtung Trier-Irsch führenden Fahrstreifen, um das in rund zwei Meter Tiefe liegende Wasserrohr freizulegen.