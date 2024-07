Pop-Art-Kojen als Gesellenstück Modern, peppig und kreativ: Was Raumausstatter können müssen (Fotos)

Trier · Wer Raumausstatter werden will, muss kreativ sein und Spaß an außergewöhnlichen Dekorationen haben. Das zeigt der Blick auf vier spektakuläre Gesellenstücke. Mit ihnen wirbt die Handwerkskammer Trier nun für mehr Nachwuchs in einem Mangelberuf.

18.07.2024 , 06:16 Uhr

Von Vanessa Brockmüller