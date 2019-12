Kolumne : Ich freue mich ...

„... auf unseren ganz besonderen Auftritt am 11. Dezember in der Karlsmühle, bei dem wir dem Gastgeber aus gegebenem Anlass auch ein schönes Ständchen bringen werden.“

Herbert Kohr , Trier, ist Schlagzeuger der Beat- und Classic-Rock Band Fireworkers , die in der kommenden Woche beim Mittwochskonzert in der Mertesdorfer Karlsmühle spielt. Am selben Tag feiert Benedikt „Benny“ Kündgen , der Organisator der Konzertreihe und frühere Schlagzeuger der Black Cats, seinen 73. Geburtstag . Herbert Kohr, der am 8. Dezember 73 wird, sagt dazu: „ Zwei Trierer Trommler werden 146.“

Die Fireworkers spielen am 11. Dezember ab 20 Uhr; Eintritt frei. Beim letzten Mittwochskonzert 2019 in der Karlsmühle tritt am 18. Dezember Trompeter Markus Stoll mit seiner Formation Horn & Strings feat. Voice auf. Ab April finden die Konzerte in der Bescheider Mühle in Bescheid statt. (rm.)