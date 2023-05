Viele Gewürze gehören dazu Exotisches Angebot in Igel: Welche Spezialitäten man in „Nivi‘s Food-Truck“ probieren kann

Mitten im Dorf, in der Trierer Straße 54, befindet sich der Food-Truck „Nivi´s Food“. Das Besondere daran: Dort werden Spezialitäten aus Sri Lanka verkauft. „Mit unserem Angebot möchten wir etwas Neues ausprobieren. Indisches Essen gibt es in Trier zwar schon, Essen aus Sri Lanka aber noch nicht“, sagt Janusha Jananthakumar (28), Inhaberin des Food-Trucks. Die Verbindung zu Sri Lanka haben sie und ihre Schwester Neveesha (23) durch ihre Eltern, erzählt sie. Denn die sind in der Inselnation südlich von Indien geboren und aufgewachsen. Janusha und ihre Schwester selbst kommen aus Trier.