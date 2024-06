Bis zu 30.000 Euro Böse Überraschung in Igel: Warum Anlieger nach 18 Jahren für eine Straße zahlen sollen

Gute Straßen wollen alle Verkehrsteilnehmer haben. Nur wenn es ums Bezahlen der Straßen geht, sinkt die Begeisterung oft schlagartig auf den Nullpunkt. Der Grund: In vielen Gemeinden war es lange Zeit so, dass nur die Eigentümer von Grundstücken an der auszubauenden Straßen zur Kasse gebeten wurden. Schlecht für die Anlieger, gut für den Rest.