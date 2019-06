Straßenverkehr : Bahnbrücke Igel halbseitig gesperrt

Igel Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier teilt mit, dass die Bahnbrücke Igel aufgrund einer routinemäßigen Kontrolle am Sonntag, 30. Juni, von Mitternacht bis 5 Uhr halbseitig gesperrt wird. Der Verkehr wird per Ampel an der Sperrung vorbeigeleitet.