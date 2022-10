Römisches Monument : Die Igeler Säule: Wo schon Goethe „die Macht des Altertums“ gefühlt hat

Eine Detailaufnahme der Igeler Säule. Foto: Hans Kraemer

Igel Sie ist eine beeindruckende Hinterlassenschaft aus der Antike. Nur ein Missverständnis hat sie über Jahrhunderte hinweg vor dem Abriss bewahrt. Heute kennt man die Geschichte der Igeler Säule genauer.

Was ist die Igeler Säule?

Im Zentrum des kleinen Orts Igel an der Obermosel steht ein 23 Meter hohes römisches Pfeilergrab. Heute ist bekannt, dass es sich bei dem Monument um die letzte Ruhestätte einer reichen römischen Tuchhändler-Familie – der Secundinier – handelt, doch das war nicht immer so. Über die Jahrhunderte kursierten immer wieder neue Annahmen über den Ursprung und die Bedeutung der massiven, mit detaillierten Reliefs geschmückten Steinsäule: Unter anderem wurde sie für den Grabstein der Familie Konstantins des Großen gehalten.

Auf welche Zeit wird die Errichtung der Igeler Säule datiert?

Das antike Steinmonument wurde um etwa 250 nach Christus errichtet und ist damit gegenwärtig rund 1.700 Jahre alt. Es markiert daher auch eine bedeutende historische Wende, wie die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz erklärt: „Die Entstehungszeit der Säule kennzeichnet sie als eine der letzten ihrer Art, da die römische Großstadt Trier schwierigen Zeiten entgegenging und der Wohlstand schwand. Das repräsentative Grab war Ausdruck des Unternehmerstolzes der Tuchhändler.“

Welche Darstellungen sind auf der Igeler Säule zu sehen?

Die fein ausgearbeiteten Ornamente, die auf dem Steingrab zu sehen sind, zeigen mythologische Szenen aus dem Alltag und dem Leben der Tuchhändler-Familie. Diese Darstellungen sorgten letztlich auch dafür, dass die Igeler Säule historisch korrekt zugeordnet werden konnte – obwohl die Motive über die Jahre starker Witterung ausgesetzt waren.

Die Igeler Säule und das gleichnamige Hotel an der Mosel. Foto: Hotel Igeler Säule

Göttervater Jupiter, auf dessen Haupt ein Adler sitzt, ziert die Spitze des prachtvollen Monuments und ist schon aus der Ferne gut zu erkennen. Die Reliefs auf den vier Seiten der Säule waren vor vielen Jahren koloriert, doch die Farbe ist über die Jahre von Wind und Wetter abgetragen worden.

Von 2013 bis 2015 wurden im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz umfangreiche konservatorische Maßnahmen an dem Monument vorgenommen, um es auch für zukünftige Besucher zu erhalten. In diesem Zuge wurden die Oberflächen gereinigt und gefährdete Bereiche gesichert und vor weiteren Witterungseinflüssen geschützt. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde Igel dafür gesorgt, dass das Areal um die Säule herum in eine terrassierte Parkanlage umgestaltet wurde. So ist es seitdem möglich, die Reliefs des alten Römergrabs wieder von allen Seiten zu bestaunen.

Wo kann man die Igeler Säule heute besichtigen?

Die Igeler Säule befindet sich inmitten des kleinen Obermosel-Dörfchens Igel, rund zehn Kilometer von Trier entfernt, noch immer „in situ“ – so bezeichnen es Archäologen, wenn ein historisches Monument am originalen Standort verblieben ist. Das antike Steingrab ist ganzjährig kostenlos frei zugänglich, witterungsbedingt könnte es allerdings – vor allem im Herbst und Winter – Einschränkungen hinsichtlich der Begehbarkeit der Treppenanlangen geben. Der Zutritt geschieht dann auf eigene Gefahr. Nicht an allen Stellen ist der Zugang barrierefrei. Vor Ort gibt es ein WC und Stellplätze für Fahrräder, Parkmöglichkeiten für Pkw befinden sich in den umliegenden Straßen. Außerdem gab es bis 2022 ein gleichnamiges Hotel in der Nähe der Igeler Säule.

Warum ist die Igeler Säule nach dem Römischen Reich erhalten geblieben?

Dass die Igeler Säule bis heute so gut erhalten geblieben ist, ist maßgeblich dem Umstand zu verdanken, dass sie viele Jahre irrtümlich für das Familiengrab Kaiser Konstantins gehalten wurde. Eine Szene auf dem Relief wurde lange Zeit als eine Abbildung der Vermählung der Eltern Kaiser Konstantins gedeutet. Besonders Konstantins Mutter Helena galt im Mittelalter als Förderin des christlichen Glaubens in Europa, so wurde die Zerlegung der Säule über die Jahrhunderte verhindert.

An die Theorie, dass der Name des Dorfs „Igel“ seinen Ursprung im lateinischen Wort „Aquila“, zu Deutsch „Adler“, hat, und damit auf das Ornament auf der Spitze der Säule zurückzuführen ist, glauben die Bewohner der Region jedoch bis heute.

