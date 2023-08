Natur- und Weinkulturlandschaft in Igel wird ausgezeichnet Der Igeler Sprung: Natur mit Alleinstellungsmerkmal

Igel · „Leuchtpunkt der Artenvielfalt“: So darf sich die Igeler Verwerfung ab dem 4. September nennen. Was die Igeler Verwerfung so besonders macht und warum sie zum Leuchtpunkt wird.

28.08.2023, 13:38 Uhr

Die Igeler Verwerfung oder auch „Igeler Sprung“ genannt. Foto: TV/Martin Recktenwald

Von Johanna Münch

Roter Buntsandstein direkt neben jüngerem Muschelkalk. Das ist vom Liescher Berg, gegenüber von Igel, sofort sichtbar. Die Igeler Verwerfung, oder auch der Igeler Sprung, ist eine tektonische Bruchstelle, wo die beiden unterschiedlichen Gesteinsarten aufeinandertreffen. Dieser Ort wird am 4. September zum letzten der 21 „Leuchtpunkte der Artenvielfalt“. Verdient hat diese Naturlandschaft die Auszeichnung aus vielen Gründen.