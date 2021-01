Tourismus : IHK Trier startet Aktion für Tourismusbetriebe

Trier (red) Die Corona-Pandemie und insbesondere der zweite Lockdown haben die Tourismusbetriebe in der Region Trier hart getroffen. Wie lange der Betrieb noch stillsteht, lässt sich nicht voraussagen. Umso wichtiger ist es für Betriebe nun, die Zeit des Lockdowns zu nutzen.

Wichtig ist es nun Fragen zu klären, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Optimierungen anzustreben. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier startet eine Aktionswoche für Tourismusbetriebe. Von Montag, 18. Januar, stehen bis Freitag täglich zwischen 14 und 17 Uhr die Experten der IHK Trier für eine Telefon-Sprechstunde bereit. Am Montag geht es um rechtliche Fragen, Dienstag werden Finanzhilfen erklärt. Am Mittwoch werden Fragen rund um die Aus- und Weiterbildung beantwortet. Unternehmer, die vor der Übergabe ihres Betriebs stehen erhalten am Donnerstag Antwort. Am Freitag geht es um Fragen rund um das Thema Personal.