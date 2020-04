Corona-Krise : IHK Trier weitet Webinar-Angebot aus ­

Trier Die Coronakrise fordert Unternehmen wie Mitarbeitern Vieles ab: Sie müssen sich schnell auf neue Herausforderungen einstellen, das Krisenmanagement meistern, Lieferketten umstellen, stärker ins Online-Geschäft einsteigen, und so weiter.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier richtet daher nun zu verschiedenen Themen weitere Online-Services und Weiterbildungen ein, um einen Ersatz für die Präsenzveranstaltungen bieten zu können. Die Teilnehmer können so bequem von zuhause aus auf das Info- und Lehrangebot zugreifen.

Im Fokus sind dabei unter anderem Fertigkeiten, die für die Arbeit im Homeoffice hilfreich sind – wie das Führen auf Distanz oder Arbeiten in virtuellen Teams. Solche Themen bietet die IHK nun neu als Kurz-Webinare an.