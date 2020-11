Corona-Pandemie : Forderung nach Ende der Maskenpflicht wird lauter

Trier Trierer Geschäftsfrau appelliert an die Stadt, den 24-Stunden-Maskenzwang zu überdenken, und berichtet von hohen Einbußen.

Die Stadt Trier hat Anfang des Monats per Allgemeinverfügung veranlasst, dass in der Trierer Fußgängerzone und angrenzenden Straßen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist – Tag und Nacht (der TV berichtete). Zunächst gilt das bis zum 30. November. Das ist zu lange, findet Karin Kaltenkirchen und hat sich deshalb mit einem Schreiben an Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe gewandt. „Gegen eine Maske spricht nichts, wenn man sich zu nahe kommt. In Trier ist das ab und zu in der Fleischstraße, Simeonstraße und Brotstraße teilweise der Fall. In allen anderen – also den meisten – Straßen, finden wir diese Situation selbst zu normalen Zeiten nicht vor“, schreibt die Geschäftsführerin des Modehauses Marx und Vizepräsidentin der IHK Trier. Aktuell sei es geradezu gespenstisch leer in der Stadt und da mache eine Maske überhaupt keinen Sinn.