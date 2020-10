Beratung : Landesweite Hotline für Gastrobetriebe

Trier (red) Die neuen Corona-Maßnahmen bringen bereits ab Montag, 2. November, zahlreiche Einschränkungen für die Gastronomie und Hotellerie mit sich. Die Unsicherheit unter den Betrieben ist auch aufgrund der Kurzfristigkeit entsprechend groß.

Die Einschränkungen treffen außerdem eine ganze Branche hart, die bereits das ganze Jahr unter erheblichen Einschnitten gelitten hat. Wer muss schließen? Was ist noch erlaubt? Welche Hilfen gibt es nun? Für diese und weitere Fragen haben die IHKs in Rheinland-Pfalz eine gemeinsame Hotline für die Gastronomie geschaltet. Diese ist unter der Telefonnummer 0261/106-499 geschaltet. Die Hotline wird auch am Samstag von 10 bis 14 Uhr besetzt sein.