Einzelhandel : Mehrere Sport-Läden wollen nach Trier, und mit Ikea ist die Stadt auch im Gespräch

Shoppen in Trier: Die City-Initiative hat dazu eine eigene Einkaufstaschen-Kollektion aufgelegt. Foto: Roland Morgen

Trier Gleich mehrere Sportartikel-Händler möchten in Trier Fuß fassen. Auch mit dem schwedischen Möbelriese Ikea steht die Stadtverwaltung in Kontakt. Eine City neben der City soll allerdings keinesfalls auf der Grünen Wiese entstehen.

Bleibt alles anders: So könnte man die aktuelle Trierer Einzelhandelspolitik beschreiben. Vor gut einem Jahr hatte Oberbürgermeister Wolfram Leibe noch angekündigt, dass mit der Aktualisierung des Einzelhandelskonzepts ein grundsätzlich anderer Weg eingeschlagen werden soll. Herrschte bis dato der klare politische Wille, keinen großflächigen Einzelhandel vor den Toren Triers anzusiedeln, müsse man künftig genau solche Betriebe aktiv akquirieren, erklärte der Verwaltungschef bei einem Pressegespräch im Januar 2019. Große Läden auf der grünen Wiese – etwa der Sport-Discounter Decathlon – könnten zusätzliche Kunden nach Trier locken, die dann auch noch die Geschäfte in der City besuchen würden. Und Einkäufer wieder stärker an Trier zu binden, sei das Gebot der Stunde. Denn der Messwert dafür, wie viel Geld aus Trier und der Region in den Trierer Einzelhandel fließt, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken (siehe Info).

Die Diskussion über die Neuausrichtung der Trierer Einzelhandelspolitik setzte Oberbürgermeister Leibe im Februar 2019 allerdings erst mal wieder von der Tagesordnung ab. Das wichtige Thema sollte nicht im damaligen Kommunalwahlkampf zerredet werden. Gut ein Jahr später scheint allerdings auch so von der Entschlossenheit, neue Wege zu gehen, nicht mehr viel übrig: Dass für großflächigen Einzelhandel Sonderstandorte vor den Toren der City eingerichtet werden sollen, ist aus dem neuen Konzeptentwurf gestrichen worden. Auch die Ankündigung Leibes, gezielt zum Verkauf stehende Grundstücke anzukaufen, um diese Betrieben aktiv anbieten zu können, steht so nicht mehr in dem Papier drin.

Info Umsatz im Trierer Einzelhandel stagniert Die Einzelhandelszentralität Triers ist seit 2018 von 232 auf 188 Punkte gesunken. Das bedeutet, dass Kunden aus Trier und dem Umland deutlich weniger von dem Geld, das ihnen für Einkäufe zur Verfügung steht, in Trierer Geschäften ausgeben. Dazu kommt, dass der jährliche Gesamtumsatz der Geschäfte in der Innenstadt und der Läden in der Peripherie bei etwa 1,2 Millionen Euro stagniert. Dadurch, dass der Altersdurchschnitt der Bevölkerung immer weiter steige – es also immer mehr alte Menschen gibt im Vergleich zur Anzahl der jungen Menschen – wird die Kaufkraft nach Analyse der Stadtverwaltung in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Auf diese und weitere Erkenntnisse müsse ein „Strategiewechsel“ erfolgen, betonte Oberbürgermeister Wolfram Leibe im Frühjahr 2019.

Im alten Konzeptentwurf waren zudem Warengruppen aufgeführt, die in Trier bislang nicht ausreichend im Angebot seien. Auch Luxusgüter, insbesondere hochpreisige Modelabels wie Gucci und Prada gehörten dazu, erklärte damals der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, der die Analysen zur Entwicklung der neuen Strategie mit begleitet hatte. „Die Warengruppe Luxusgüter haben wir auch aus dem Konzeptentwurf gestrichen“, räumt Thomas Schmitt ein, der als zuständiger Dezernent in der heutigen Sitzung des Steuerungsausschusses das modifizierte Konzept vorstellt. Grund sei die Überlegung, dass Luxemburger Kunden zwar die entsprechenden finanziellen Mittel für diese teuren Artikel hätten. „Aber nach Trier kommen die luxemburgischen Kunden doch eher, um qualitativ hochwertige Ware zu vernünftigen Preisen zu kaufen“, erläutert Schmitt die Änderung.

Bleibt also alles so, wie es das alte Einzelhandelskonzept vorsieht? „Nein, wir wollen durchaus in Teilen anders vorgehen“, betont Schmitt. Aber einige Formulierungen im Konzeptentwurf hätten zu „Missverständnissen“ beim ansässigen Einzelhandel geführt. „Ein paar strittige Punkte sind daher nochmal abgeändert worden und andere Dinge wurden offener formuliert“, erläutert Schmitt das Ergebnis der Diskussion zwischen Handel und Politik. Bei zwei Treffen des Runden Tischs Einzelhandel seien die Dinge zudem ausführlich mit von den Akteuren besprochen worden. Nun herrsche Konsens. „Wir sind offen für attraktive Neuansiedlungen auf der grünen Wiese, sofern sie auch die Innenstadt stärken. Keinesfalls bauen wir allerdings die City nochmal auf der grünen Wiese nach“, fasst Dezernent Schmitt die Einigung zusammen. Ein Sinneswandel sei das nicht: „Rechtlich war es ohnehin schon immer zulässig, dass Betriebe, die sich außerhalb der Innenstadt ansiedeln wollen, dafür Ausnahmegenehmigungen beantragen können. So wird es auch in Zukunft sein – und wir werden im Einzelfall prüfen, ob die Ansiedlung Sinn macht oder in zu großer Konkurrenz zur City steht.“

Und natürlich werde die Stadt nach wie vor Akquise betreiben. Konkrete Gespräche gebe es derzeit mit einem größeren Sportladen, der sich in der Innenstadt ansiedeln wolle. Auch ein Anbieter von Reitsportartikeln und ein großer Fahrradhändler hätten derzeit starkes Interesse, in Trier Fuß zu fassen. Mit dem Biomarkt Allnatura stehe man ebenfalls in engerem Kontakt.

Die Analysen für das neue Einzelhandelskonzept haben übrigens auch ergeben, dass Trier in Sachen Möbeln unterversorgt ist. Seitens der Stadt habe es daher laut Schmitt „Kontaktaufnahmen“ zum schwedischen Möbelriesen Ikea gegeben. „Aber Ikea hat zurzeit kein Ansiedlungsinteresse in Trier – deren Antwort war, dass sich das Einzugsgebiet zu stark mit Koblenz, Saarlouis und Arlon überschneidet.“