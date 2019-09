Illuminale 2019 : Alles so schön bunt hier in Trier: Heute trifft Wissenschaft auf Lichterkunst

Staunen und verzaubern lassen: Der Trierer Dom wird - wie hier bei der Generalprobe - in leuchtenden Farben angestrahlt. Foto: Hans Krämer

Trier Wissenschaft einmal ganz nah erleben und in eine faszinierende Lichterwelt eintauchen. Das bieten City Campus und Illuminale an diesem Freitag ab 16 Uhr in Trier. Das Lichterfest ist auch am Samstag noch zu bewundern.

Kunst trifft Wissenschaft, Illuminale trifft City Campus: Unter diesem Motto stehen Hauptmarkt und Domfreihof am Freitag bis in die Nacht hinein. Für alle Wissbegierigen präsentieren rund 60 Wissenschaftler und Beschäftigte der Hochschule und der Universität Trier Themen von Papyrologie bis Virtual Reality und von antiken Armeen bis zum Leben einer Spinne.

Das Lichtkunstfestival Illuminale ist auch an diesem Samstag noch mit 20 Projekten rund um den Dom und die Liebfrauen-Kirche zu sehen. Es steht im Zeichen des Mottos „heimat/en“ des diesjährigen Kultursommers Rheinland-Pfalz.

Zu den Höhepunkten des Lichtfestes zählen ein Videomapping auf die Westfassade des Trierer Doms und eine Lichtinstallation in Liebfrauen. Zudem werden über 600 gebastelte Lampions das Domareal erleuchten. Hunderte fleißige Helfer haben wieder den Klebe- und Buntstift hervorgeholt, den Pinsel geschwungen und die Schere gezückt, um das Illuminale-Gelände in verschiedenen Themenwelten erstrahlen zu lassen.

Die Lampions begeistern nicht nur in ihrer funkelnden Masse, sondern auch – jeder für sich – in ihrer individuellen Gestaltung. Es lohnt sich, nicht nur das Lichtermeer zu genießen, sondern auch, nah heranzutreten und die kunstvollen Leuchtobjekte einzeln zu bewundern.

Und auch die „Nachtschwärmer“ des Stelzentheaters Circolo umgarnen und umfangen, verzaubern und verführen die Besucher. In leuchtend weiße Gewänder gehüllt, dirigieren sie ein magisch-buntes Lichterspektakel, das von ihren Körpern in die Menschenmenge um sie herum ausstrahlt.