Die Rückkehr des Lichts nach Trier Vorverkauf für Illuminale 2023 hat begonnen – Wo es die Tickets gibt und was dieses Jahr geboten wird

Wer sich nun selbst in einer Installation verewigt sehen möchte, hat bis zum 15. September die Möglichkeit, sich an einer Aktion des Künstlers Phillipp Geist zu beteiligen. Illuminale-Fans und alle, die es werden möchten, sind dazu aufgerufen, ihre Begriffe bzw. ihr Wort zu den Fragen „Was ist für Dich Licht in der Finsternis? Was macht für Dich das Dunkle hell?“ an illuminale@trier-info.de zu senden. Egal ob Zahlen, Namen oder allgemeine Begriffe – es darf frei assoziiert werden. Stimmungsvoll werden die Einreichungen in von Nebelmaschinen erzeugten, wabernden Nebel auf den Platz der Menschenwürde projiziert. So erscheinen Sie hell leuchtend in der Luft, auf dem Boden und sogar auf den Besucherinnen und Besuchern, die sich auf dem Platz bewegen und bringen etwas Licht in die frühherbstliche Dunkelheit.