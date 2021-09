Lichtkunst : Update: Ausverkauft - Was die zehnte Illuminale in Trier zu bieten hat

Update: Ausverkauft - Was die zehnte Illuminale in Trier zu bieten hat

Trier Bei der zehnten Illuminale in Trier werden Porta Nigra-Vorplatz und Simeonstiftplatz zur Kulisse vielfältiger Kunstaktionen und hunderter Lichter. Wer sich aber noch kein Ticket besorgt hat. kommt nicht mehr herein. Ausnahmen könnte es nur für späte Besucher geben.

(red) Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) veranstaltet in Abstimmung mit der Stadt Trier von Freitag, 24. September, bis Samstag, 25. September die zehnte Illuminale. Passend zum Jubiläum beleuchtet das Dresdner Unternehmen „ruestungsschmie.de“ in diesem Jahr das Wahrzeichen der Stadt mit einem eindrucksvollen Videomapping.

Die Veranstalter haben am frühen Freitagabend mitgeteilt, dass es keine Tickets mehr gibt, die Veranstaltung sei ausverkauft. „Einzige Chance: Da die Illuminale eine laufende Veranstaltung ist und immer wieder Besucher*innen das Gelände verlassen, könnte es sein, dass wir am späteren Abend noch einmal Tickets verkaufen können“, so die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite. Allerdings werde das „sicherlich“ nicht vor 22 Uhr sein, und nur unter Vorbehalt.

Bürgermeisterin Elvira Garbes: „Die Porta Nigra ist nicht nur das Wahrzeichen unserer Stadt, sondern auch Teil des Unesco Welterbes Trier. Die Illuminale will auch den wertschätzenden Umgang mit der Geschichte der Stadt und ihren historischen Bauten verdeutlichen“.Und Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM, ergänzt: „Das Videomapping stellt die Porta Nigra und ihren Wandel im Laufe der Jahrhunderte und ihre Funktion als Stadttor in den Vordergrund. Damit wird die Illuminale ihrem Anspruch gerecht, internationale Lichtkunst zu präsentieren. Gleichzeitig ist sie ein Fest, an dem sich die Triererinnen und Trierer vielfältig beteiligen können“.

Tickets in begrenzter Zahl sind an der Abendkasse erhältlich. Die Ein- und Ausgänge sind in der Simeonstraße (auf Höhe Galeria Kaufhof), neben der Porta Nigra (auf Höhe des ehemaligen Hotels Christophel) sowie am Simeostiftplatz (Ecke Margarethengässchen).