Erster Tag Eindrücke von der Illuminale in Trier (Fotos)

Trier · Unter dem Motto „Licht in der Finsternis“ startete am Freitagabend die zweitägige Veranstaltung Illuminale in Trier. Und zu diesem besonderen Erlebnis sind schon am ersten Tag viele Besucherinnen und Besucher auf den Domfreihof gekommen. Dort startete ein Rundgang vorbei an 23 Stationen mit teils spektakulären Lichtspielen.

30.09.2023, 12:09 Uhr

Illuminale Trier Freitag 74 Bilder Foto: Blaes Florian

Von Florian Blaes

Auf dem gesamten Weg vom Domfreihof über „Hinter dem Dom“ sowie im Bereich Sieh um Dich, Rindertanzplatz, Flander- und Dominikanerstraße wurden eindrucksvolle Laternen aufgehangen. Diese haben Kinder in Workshops in verschiedenen Schulen und Einrichtungen gebastelt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Illuminale Trier am Freitag