Veranstaltungs-Motto: „Licht in der Finsternis“ Das erleuchtete Mittelalter: Neuer Spielort der Trierer Illuminale steht fest – Wieder Kooperation mit City Campus

„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen muss man arbeiten“, wird einer der berühmtesten Philosophen des 13. Jahrhunderts zitiert, und dieses Credo nimmt die Illuminale 2023 wörtlich: Rund um den Trierer Dom, im Dreieck von Windstraße, Sieh um Dich, Rindertanzplatz und Flandernstraße kehrt sie am 29. und 30. September zurück zu ihren Wurzeln. Unter dem Motto „Licht in der Finsternis“ arbeitet die Illuminale in diesem Jahr mit energiearmen LED-Leuchten mit stimmungsvollen, kleinen Lichtprojekten an Orten, die im Vergleich zu früheren Spielorten eine geringere Umgebungshelligkeit besitzen, also verstärkt in engeren Gassen und Straßen und weniger auf großen Plätzen. „Damit zieht sich die Illuminale auf ihre ursprünglichen Stärken zurück, auf dezentrale Lichtobjekte und die Idee, ein großes Beteiligungsprojekt zu sein, bei dem viele Partnerinnen und Partner gemeinsam ein Gesamtkunstwerk schaffen“, erklärt Jan Hoffmann, Projektleiter der Illuminale bei der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM).