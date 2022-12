Verwaltung digital : Termine im Bürgerbüro online buchen

Konz Ausweis abgelaufen? Gewerbe anmelden? Das soll in Konz jetzt schneller und einfacher als zuvor gehen. Denn bei der Verbandsgemeinde ist nun eine Online-Terminvergabe möglich. Wartezeiten sollen so vermieden werden.

Vor Ort steht im Eingang vor dem Bürgerbüro ein Terminal. Mit der Nummer (Terminkennung) oder dem QR-Code in der E-Mail meldet man sich an diesem Terminal an. So kann pünktlich zur gebuchten Uhrzeit der Termin wahrgenommen und das Anliegen bearbeitet werden.