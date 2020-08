Universität : Make-Up für Aphrodite, Livia und Augustus

Trier Im digitalen Semester konnten Objekte der archäologischen Sammlung der Universität Trier restauriert werden.

Höchste Vorsicht war in den vergangenen Wochen beim Antransport diverser Stücke der archäologischen Original- und Abgußsammlung der Universität Trier geboten. Die Kopien antiker Bildwerke aus Gips werden von Dozenten und Studierenden intensiv in der Lehre genutzt. Dadurch verursachte Beschädigungen und Abnutzungsspuren hätten längst dringend beseitigt werden müssen. Das coronabedingte digitale Semester bot nun die Gelegenheit, das Vorhaben umzusetzen, da Lehrveranstaltungen in der Sammlung nicht möglich waren.