Serie „Menschen und Motoren“ : Diese Schönheit der Lüfte ist aus Holz gemacht

Föhren Serie „Menschen & Motoren“: Im Hangar des Flugplatzes Trier-Föhren wartet ein Vierzylinder-­Boxer darauf, einen wunder­baren Körper empor zu tragen.

Das Leichtgewicht stammt vom renommierten italienischen Flugzeug-Designer Stelio Frati. Ein wunderbares Teil. Rumpf und Flächen sind eine unzertrennliche, glänzende Einheit. Ein schlankes, ästhetisches Kunstwerk. Eine handgefertigte Schönheit der Lüfte. Ökologisch und nachhaltig aufgebaut. Der Körper ist modelliert aus laminierten Fichtenschotten, die Haut aus finnischem Birken­sperrholz. 560 Kilo wiegt sie. Acht Stück davon, erzählt Tom, gebe es noch in Europa. In Kleinserie wurde die Falco seinerzeit im Trentino gebaut.

Und wie kommt diese Diva aus den Wolken hier nach Föhren, in den Hangar am Ende des Rollfelds? Eine ziemlich ungewöhnliche, um nicht zu sagen seltsame Geschichte sei das, erfahren wir als Gast zwischen etlichen kleineren Maschinen. 2008, so erzählen uns unsere Gastgeber, habe der Paradiesvogel eine Bruch­landung gehabt. Seitdem habe er in Coburg (Bayern) gestanden. Im Januar 2020 sei er dann nach Trier überführt worden. Wo das strahlend blaue Teil jetzt darauf wartet, wieder seiner Bestimmung über­geben zu werden.