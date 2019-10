Veranstaltung : Im Kreis herum für das Fest

Riol Beim Rioler Oktoberfest wird die An- und Abreise neu geregelt. Und es bleibt den Besuchern ein längerer Fußmarsch erspart.

Neues Jahr, neues Programm – und neue Regeln für die An- und Abreise. In den vergangenen Jahren konnte es schon einmal eng werden, wenn Fußgänger, Autos und Busse gleichzeitig auf der Verbindung zwischen dem Festzelt am Rioler See und der Landesstraße unterwegs waren. Das führte nach Auskunft der für die Sicherheit und Ordnung zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zu gleich mehreren Problemen: Im Begegnungsverkehr von Bussen und Autos kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen, die Erreichbarkeit für Rettungskräfte war nicht ausreichend gewährleistet und die Seitenstreifen neben der relativ schmalen Zuwegung wurden in Mitleidenschaft gezogen.