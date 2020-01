Verein : Die richtige Mischung macht’s

Info

Das traditionelle Konzert zum Jahresanfang beginnt am Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas Schöndorf. Mitwirkende sind die Männerchöre Schöndorf und Trier-Euren sowie der Männerchor Reinsfeld, Meisterchor 2019, und der Gemischte Chor Reinsfeld. Der Eintritt kostet sechs Euro inklusive Zwei-Euro-Verzehrbon für das anschließende gemütliche Beisammensein in der Turnhalle.