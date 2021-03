Gesundheit : Schnelltests für Trierer: Das Angebot startet am Montag

Der freiwillige Feuerwehrmann Joachim Becker vom Löschzug Biewer in der so genannten PSA (persönliche Schutzausrüstung, in dem Fall bestehend aus Overall, Kittel, zwei paar Handschuhen, Schutzbrille und Schutzvisier) mit einem Schnelltest, wie er ab Montag, 8. März in Trier zum Einsatz kommt. Foto: Presseamt Trier/Ernst Mettlach