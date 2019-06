Freizeit : Im Musicalfieber: Kinderchor bringt „Josef und seine Brüder“ auf die Bühne

Trier Der Evangelische Kinderchor Trier führt am Samstag und Sonntag das Kindermusical „Josef und seine Brüder“ auf. Auf der Bühne gibt es viel zu hören und zu sehen.

Und nun ist es soweit – die Evangelische Kirchengemeinde Trier lädt ein zur Neuaufführung des Kindermusicals „Josef und seine Brüder“, das Chorleiterin Astrid Hering und Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer komponiert und getextet haben. Aufgeführt wird das Musical nach der Geschichte aus dem Alten Testament am Samstag, 22. Juni, und am Sonntag, 23. Juni, jeweils um 15 Uhr im Caspar-Olevian-Saal (Mustorstraße, an der Konstantinbasilika).