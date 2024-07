American Football in Trier 35 Jahre Jagd nach dem ledernen Ei (Fotostrecke)

Trier · Viele Jahre war das Waldstadion Heimat für den American Football in Trier, heute wird in Heiligkreuz gespielt. Ehemalige Spieler schauen für den Volksfreund zurück auf 35 Jahre Sportgeschichte an der Mosel.

14.07.2024 , 15:51 Uhr

Seit 35 Jahren wird in Trier im Verein American Football gespielt Foto: TV/Andreas Sommer

Von Andreas Sommer