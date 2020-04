Trier Keine Angst. Irgendwann werden auch wieder die Kneipen öffnen. Vor dem früheren Central-Hotel in der Trierer Sichelstraße sollte im Sommer ein neues Angebot zum Verweilen einladen. Der TV berichtet über den aktuellen Sachstand.

Zumindest auf dem Bau kann derzeit nahezu ohne Einschränkungen gearbeitet werden. Während viele Geschäfte schließen und ganze Belegschaften in Kurzarbeit geschickt werden mussten, werden trotz Corona Straßen gebaut und Häuser saniert. Wäre es nach den ursprünglichen Plänen gegangen, würde es auch auf einem Grundstück im Bereich Rindertanzstraße/Sichelstraße hoch hergehen. Denn eigentlich sollte dort im Sommer ein neuer Biergarten zum Verweilen einladen.

Im November 2018 kündigte Markus Friedrich für die Friedrich Hotels GmbH an, dass das seit den 1990er Jahren zusehends verfallene und unter Denkmalschutz stehende Gebäude des Central-Hotel Faßbender im Sommer 2020 in neuem Glanz erstrahlen sollte. Der Friedrich Hotels GmbH gehört das Anwesen. Der neue Komplex sollte ein Restaurant und einen historischen Keller mit 80 Sitzplätzen, ein Hauptgebäude mit 100 Sitzplätzen und den Biergarten mit mehr als 400 Sitzplätzen umfassen (der TV berichtete).

Das Haus Fetzenreich Die Geschichte des Gebäudes geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Als Wohnhaus des Schöffen Bonifazius wurde das Anwesen an der heutigen Ecke Sichelstraße/Rindertanzstraße 1268 erstmals erwähnt. „Fetzus der Riche“ hieß der wohlhabende Mann damals bei den Trierern. Sein Rufname hat die Jahrhunderte überlebt: Als Stadthof Fetzenreich war die Gebäudegruppe lange bekannt. Seit die Katholische Hochschulgemeinde in das zur Straße gewandte Haus mit ihrer 2013 geschlossenen Fetzenkneipe eingezogen war, gilt der Begriff allerdings eher dem vorderen Gebäude.

An dieser Stelle könnte die Geschichte ihr vorläufiges Ende haben. Doch die Stadtverwaltung Trier hat da noch ein paar Fragen. Denn sie hat dem Eigentümer eine Anordnung zukommen lassen, bei der es um die seit Monaten verlassene Baugrube geht. Das sagt Ralph Kießling vom Presseamt der Stadt. So soll ein Statiker oder Baugrundgutachter die Grube prüfen „und unverzüglich alle erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren/Schäden am Kulturdenkmal und der Grenzmauer veranlassen“.