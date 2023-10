Statt Stoff und Garn Das hat der neue Frische Markt in Trier zu bieten

Trier · Wo einst Stoffe und Garne verkauft wurden, gibt's nun internationale Lebensmittel: Der Frische Markt in der Zuckerbergstraße bietet Produkte an, die man hier sonst nicht so oft findet. Wir stellen die Betreiber und das Sortiment vor.

14.10.2023, 11:18 Uhr

Der Frische Markt hat Anfang Juli in der Zuckerbergstraße 23 eröffnet. Dort gibt es eine Auswahl an internationalen Lebensmitteln zu kaufen. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres

Am Standort des ehemaligen Stoffgeschäftes „Stoff-Ideen“ in der Zuckerbergstraße 23 hat ein neuer Supermarkt eröffnet. Wurden in den Räumlichkeiten einst Stoffe und Garne verkauft, gehen dort seit Anfang Juli frische Lebensmittel über die Theke.