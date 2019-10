TV-Projekt Lesen steckt an : Im Unterricht oder in Freistunden Zeitung lesen

TRIER Auch die beiden Realschulen plus in Trier und das Humboldt-Gymnasium profitieren von TV-Lesepatenschaften

(BP) Bereits im siebten Jahr ist die Sparkasse Trier Volksfreund-Lesepate im Rahmen der Aktion „Lesen steckt an“. Von dieser Unterstützung profitieren alle 36 weiterführenden Schulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Sie erhalten tagesaktuell den Volksfreund in die Schule geliefert, um diesen entweder im Unterricht einzusetzen oder den Schülern in der vom TV gestifteten Lese-Ecke anzubieten. Zudem hat jede Schule auch einen E-Paper-Zugang des Volksfreunds, um die Zeitung auch digital einzusetzen.

An den beiden Realschulen plus in Trier – Nelson-Mandela und Kurfürst-Balduin – erfreut sich vor allem der Sportteil größter Beliebtheit bei den Schülern. „Aber wir binden natürlich auch viele aktuelle Themen in den Unterricht ein, zudem können die Schüler in den Freistunden Zeitung lesen“, sagt Michael Marx, stellvertretender Schulleiter an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus. Am Humboldt-Gymnasium befindet sich die Lese-Ecke in der Bücherei und ist ebenfalls stark frequentiert. „Zeitunglesen gehört einfach dazu“, sagt Schulleiter Carsten Stiller.