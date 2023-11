Neues Konzept im „Yong Yong“ Wo Kaffee, Wein und asiatische Spezialitäten zusammenfinden

Trier · Die Kombination von Gerichten aus Fernost, Wein aus der Region und Kaffee finden Trierer schon lange bei „Yong Yong“ in der Neustraße. Seit einigen Wochen versucht es das Restaurant mit einem neuen Konzept: Anstatt hier am Abend zu essen, können Gäste nun frühstücken und zu Mittag essen. Doch warum die neuen Öffnungszeiten? Die Gründe für das neue Konzept und was sich auf der Speisekarte geändert hat.

15.11.2023 , 15:33 Uhr

Bei Yong im Restaurant „Yong Yong" gibt es auch Kaffee. Foto: Johanna Münch

Von Johanna Münch

„Coffee and Wine, eat and shop“ (zu Deutsch: „Kaffee und Wein, iss und kauf ein“) – das verspricht das asiatische Restaurant von Yong und Esther. Seit 16 Jahren führen sie das Lokal in der Neustraße mit diesem Konzept. „Wir waren eines der ersten asiatischen Restaurants, die auch Kaffee und Wein anboten“, sagt Yong. Grund dafür: Er und seine Frau Esther sind selbst leidenschaftliche Kaffee-Trinker und der Riesling aus der Region harmoniere sehr gut mit den Spezialitäten aus Asien. Und außerdem: „Wir wollen immer etwas anderes machen als die anderen.“