Party zum Abschied Mehr als ein Imbiss: „Pincky’s Treff“ bei Sirzenich schließt nach 35 Jahren

Trierweiler/Sirzenich · Seit 1989 betreibt Astrid Schneider ihren Imbiss an der Bundesstraße 51 bei Sirzenich. Ende des Monats geht diese Ära zu Ende. Warum die Inhaberin aufhört, was sie in den vielen Jahren erlebt hat und was sie nun vorhat.

24.07.2024 , 12:12 Uhr

Nach 35 Jahren ist Schluss: Astrid Schneider schließt ihren Imbiss im Industriegebiet Ende des Monats. Mit auf dem Bild: Ihr Mann Peter Fuxen (links) sowie der Angestellte Kurt Schwert. Aus ihrem Team fehlt Hausmeister Frank Lichtmess. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres