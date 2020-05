Kostenpflichtiger Inhalt: Feste : Diesmal ist im Ramadan alles anders

Derzeit sind keine gemeinsamen Gottesdienste und gemeinschaftliches Fastenbrechen während des Ramadan möglich. Der Fastenmonat hat für Muslime einen hohen Stellenwert. Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dp/Sven Hoppe

Trier/Konz Der muslimische Fastenmonat ist in vollem Gang. Normalerweise zeichnet er sich durch gemeinschaftliches Beten und Fastenbrechen aus. Wie begehen Muslime in Konz und Trier den Ramadan in Zeiten von Corona?

Enrico Mathieu ist stellvertretender Vorsitzender des Islamischen Vereins in Konz und findet es schade, dass die Gemeindemitglieder im Fastenmonat nicht wie gewohnt in der Al-Bukhary Moschee in Konz zusammenkommen können. „Keine Gottesdienste, kein gemeinsames Beten und kein gemeinschaftliches Fastenbrechen am Abend. Der Ramadan ist in diesem Jahr grundlegend anders“, sagt er.

„Normalerweise ist das allabendliche Fastenbrechen im Ramadan etwas ganz Besonderes“, sagt er. „Man lädt Nachbarn und Freunde ein oder wird selbst eingeladen. Man isst und betet zusammen.“ Das falle nun komplett weg. Nun beteten und feierten die Familien allein.

Sein Bruder Rhandell Ayyub Mathieu ist der stellvertretende Vorsitzende des Islamischen Kulturzentrums Trier. Auch er bedauert die derzeitige Situation, auch wegen der Menschen aus der Gemeinde, die allein leben oder weniger Geld haben. „In Trier leben viele Studenten, die normalerweise zum Ramadan in die Moschee kommen“, erklärt er. „Die Moschee würde diesen Menschen jeden Abend ein gemeinsamen Fastenbrechen und Gebet anbieten. Das fällt dieses Jahr weg.“

Trotz aller Entbehrungen haben beide aber auch Verständnis. „Für das Gemeinwohl ist die Kontaktsperre notwendig, und daran halten wir uns“, sagt Enrico Mathieu.

Enrico Mathieu hofft, dass bald wieder Zusammenkünfte stattfinden können. Am Donnerstag haben sich Ministerpräsidenten und Bundesregierung darauf geeinigt, dass unter anderem Gottesdienste unter Wahrung von Abstands- und Hygieneregeln wieder gefeiert werden können. Das Bistum Trier hatte sich schon vorab ein Schutzkonzept überlegt, damit schon an diesem Wochenende Gottesdienste gefeiert werden könnten. Unter anderem sollen alle Gläubigen Masken tragen und einen Mindestabstand einhalten. Die Anzahl derjenigen, die am Gottesdienst teilnehmen, soll begrenzt werden. Kommen darf nur, wer sich vorher angemeldet hat.

Solch ein Konzept habe man beim Islamischen Verein noch nicht. „Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern müssen wir im Vorstand darüber beraten“, sagt Mathieu. Er könne sich durchaus vorstellen, unter Auflagen, wie sie das Bistum vorgelegt hat, wieder Gottesdienste und Gebete in der Moschee zu organisieren.

Sein Bruder Rhandell Ayyub Mathieu ist sich dagegen nicht sicher, wie sich die Auflagen im Trierer Kulturzentrum umsetzen lassen würden. „Wenn wir pro Gläubigen zehn Quadratmeter Platz bräuchten, könnten wir mit 20 Gläubigen Gottesdienst feiern“, sagt er. „Zum Zuckerfest erwarten wir in Trier 1200 bis 1300 Menschen. Da wird es schwierig zu selektieren, wer kommen darf und wer nicht.“ Das müsse man im Vorstand diskutieren, wenn man genaue Vorgaben habe, sagt er.

Er sieht noch ein weiteres Problem bei der Umsetzung der Abstandsregeln: „Wenn wir beten, sind wir dicht beieinander und verbeugen uns. Dass wir eng nebeneinander stehen und knien, ist eine Bestimmung, wie ein Gebet ausgeführt wird.“ Die Konsequenz wäre, dass alle allein zu Hause feiern müssten. Gerade im Hinblick auf das Zuckerfest zum Abschluss des Ramadan, das eines der bedeutendsten Feste im islamischen Kalender ist, wäre das traurig, sagt Rhandell Ayyub Mathieu. Doch dieses Jahr sei eben alles anders: „Selbst Mekka bleibt wohl zum ersten Mal in der Geschichte leer.“