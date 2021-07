Schutz vor Virus : Impfaktion an der Uni Trier für alle Erwachsenen freigegeben – Anmeldung notwendig

Impfaktion an der Uni Trier für alle Erwachsenen freigegeben – Anmeldung notwendig

Trier Erwachsene können sich am Dienstag und Mittwoch weiterhin an der Uni Trier gegen Covid-19 impfen lassen. Die Aktion ist jetzt für alle Personen ab 18 Jahren freigegeben. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig.

Die Impfkampagne für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren an der Universität Trier wird noch bis Mittwoch fortgesetzt. Wie Universitätspräsident Michael Jäckel mitgeteilt hat, wurden am Montag noch Personen geimpft, die sich angemeldet haben. Am Dienstag und Mittwoch, 13./14. Juli, sind zwischen 8 und 18 Uhr weitere Impfungen möglich. Die Aktion ist nun für alle Personen aus Rheinland-Pfalz ab 18 Jahren freigegeben. Allerdings ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Registrierung notwendig.