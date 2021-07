Corona : Impfkampagne für junge Erwachsen startet an der Uni Trier - Noch sind jede Menge Termine zu haben

Impfkampagne für junge Erwachsen startet an der Uni Trier - Noch sind jede Menge Termine zu haben

Junge Erwachsenen können sich an der Universität Trier impfen lassen. Der Auftakt am Mittwoch verlief problemlos. Foto: Rainer Neubert

Trier Junge Erwachsene zwischen 18- und 27 Jahren können sich an der Uni Trier gegen Corona impfen lassen. Von den 5000 Dosen sind noch viele verfügbar. Wie man sich anmelden kann:

Die Impfkampagne der Uni Trier hat begonnen. Dafür stehen 5000 Dosen des Biontech-Impfstoffs zur Verfügung. Bislang gibt es 1600 Anmeldungen. Es steht also noch reichlich Impfstoff der Firma Biontech zur Verfügung.

Anmelden können sich Studierende der Universität und der Hochschule Trier sowie Auszubildende und alle Personen zwischen 18 und 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Die Registrierung ist online möglich unter https://studi-impfregistrierung.uni-trier.de . Die Impfdosen stehen für Erstimpfungen zur Verfügung, die Terminvergabe für die Zweitimpfung erfolgt automatisch.

Unabhängig davon ist für alle Altersgruppen ab 18 Jahren die Registrierung bei der von der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg organisierten Impfbrücke möglich. „Das hat sich aus unserer Sicht außerordentlich bewährt“, sagt Pressesprecher Ernst Mettlach. „Für unser Personal im Impfzentrum bedeutet sie zwar einen großen zeitlichen und organisatorischen Mehraufwand, der sich jedoch lohnt, denn unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen möglichst schnell in unserem Impfzentrum zu impfen und keinen Impfstoff verkommen zu lassen. Dazu leistet die Impfbrücke einen erheblichen Beitrag.“

Es können sich jetzt auch Personen zur Impfbrücke anmelden, die es nicht schaffen, innerhalb von 30 Minuten in der Messeparkhalle in Trier zu sein. Mettlach: „Der zeitliche Vorlauf beträgt in der Regel mehrere Stunden.“