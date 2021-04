Kostenpflichtiger Inhalt: Impfbrücke für Trier und Trier-Saarburg : Erste Über-60-Jährige erhalten kurzfristig Restimpfstoff

Übrig gebliebene Impfungen werden im Trierer Impfzentrum seit dieser Woche kurzfristig an Über-60-Jährige vergeben, die sich für die so genannte Impfbrücke registrieren lassen. Foto: Presseamt der Stadt Trier/Ernst Mettlach

Trier Mehr als 3000 Menschen aus Trier und Trier-Saarburg haben sich für die so genannte Impfbrücke registrieren lassen. Die ersten drei davon sind am Montag kurzfristig mit Impfstoff gespritzt worden, der im Impfzentrum im Trierer Messepark am Abend übrig war.