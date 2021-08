Corona-Pandemie : Impfen ohne Termin auf dem Supermarkt-Parkplatz

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier In Trier gibt es nun die Möglichkeit, sich auch ohne Termin gegen Corona impfen zu lassen. Dafür macht der Impfbus des Landes auf dem Parkplatz vor dem Ratio-Einkaufszentrum und dem Rewe in Trier-Nord Station. Auch im Impfzentrum an den Moselauen wird ohne Termin geimpft.

Auf dem Parkplatz des Ratio-Einkaufszentrums in Trier Nord sind am Montagmorgen viele Menschen unterwegs – nicht nur zum Einkaufen, sondern, um sich impfen zu lassen. Dort macht nämlich der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz von 8 bis 12 Uhr Station. Wer über 18 Jahre alt ist, kann sich dort ohne Termin impfen lassen, entweder mit Johnson&Johnson oder BionTech. Alles, was gebraucht wird, ist der Personalausweis und – wenn man ihn denn hat – der Impfpass. Viele Menschen nehmen dieses Angebot wahr, um 9 Uhr hat sich bereits eine lange Schlange gebildet, zu der immer neue Impfwillige hinzukommen, sodass eine Stunde später rund 40 Menschen vor dem roten Impfbus warten.