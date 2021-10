Meinung zu Erstimpfungen nur bei Hausärzten : Haltloser Zustand

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Wer sich in Trier impfen lassen will, muss also die Hausarztpraxen abtelefonieren und „darf“ – wenn er Glück hat – dann in zwei bis drei Wochen vorbeikommen, um sich die Spritze setzen zu lassen.