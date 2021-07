Imfpkampagne : Kreis verimpft Moderna statt Johnson und Johnson

Trier/Konz/Saarburg/Butzweiler Der Kreis Trier-Saarburg plant mehrere Sonder-Impfaktionen vor Ort. Statt des angekündigten Johnson-und-Johnson-Impfstoffs wird dort nun ein MRNA-Impfstoff gespritzt.

Der Kreis Trier-Saarburg plant in den kommenden Wochen Sonderimpfaktionen in Waldrach, Butzweiler (beide am Samstag, 17. Juli) sowie in Konz, Saarburg und Schweich am Samstag, 24. Juli (der TV berichtete). Bei jedem dieser Termine stehen laut der Kreisverwaltung rund 200 Impfstoffdosen zur Verfügung, die mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes den Impflingen verabreichen werden. Anders als ursprünglich angenommen, wird jedoch nicht der Einmal-Impfstoff von Johnson und Johnson, sondern der von Moderna verabreicht. Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung, erklärt auf TV-Anfrage: „Für alle ist genügend MRNA-Impfstoff da. Deshalb wird dieser verwendet.“