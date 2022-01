Pandemie : Fehler im Corona-Impfausweis, was tun?

Wenn ein digitaler Impfausweis nicht ganz korrekt ist, gibt es in Apotheken Hilfe. Dort wird dann kostenlos ein neuer Nachweis erstellt. Foto: dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Nicht immer ist in Corona-Impfnachweisen der Name vollständig. Das kann bei Reisen zu Problemen führen. Welche Fehlerquellen es gibt und was dann zu tun ist.