Umfrage : Impfpflicht? Das denken Volksfreund-Leser

Trier Sollte es eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geben? Die Volksfreund-Umfrage bringt einige interessante Ergebnisse.

In Berlin wird über das Thema diskutiert. Wenn es im Bundestag zu einer Abstimmung über die Impfpflicht kommt, wird es in vielen Fraktionen unterschiedliche Meinungen und entsprechend ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten geben.

Hendrik Wisbar, Trier: Ich kann die Vorbehalte gegenüber allen Pflichten und Verpflichtungen gut verstehen, sei es Haftpflicht, Gurtpflicht oder die Steuererklärung. Doch eine Impfpflicht? Je nachdem, wohin ich in Urlaub will, sind Impfungen gegen Malaria oder Hepatitis Gang und Gäbe, und kaum jemand stellt das in Frage. Doch bei Covid-19 nehmen wir Millionen von Toten weltweit schulterzuckend hin? Wundern uns nicht mehr über täglich neue Rekordzahlen? Bedauern, dass Freiberufler, Gastronomen, Einzelhändler ihre wirtschaftliche Existenz verlieren? Wünschen unseren Kindern eine unbeschwerte Kindheit mit Spiel und Sport, mit Musik und Tanz, mit kindgerechter Leichtigkeit des Seins, sind aber nicht bereit, alles uns Mögliche dafür zu tun? Sicherlich gibt es einige wenige von 82 Millionen Bundesbürgern, die aus diversen gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten oder sollten, doch die übrigen 90 Prozent müssten alle miteinander solidarisch sein und sich möglichst freiwillig impfen lassen. Da das aber nicht zu funktionieren scheint, sehe ich zwar eine Impfpflicht gegen Covid-19 kritisch, sehe sie aber leider als notwendig an, um irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wieder ein etwas normaleres Leben für alle ermöglichen zu können.