Wieder geöffnet : 1400 Spritzen pro Tag im Impfzentrum Trier: Öffnungszeiten, Anmeldung und Impfstoffe

Trier Das Impfzentrum Trier im Messepark ist ab Mittwoch wieder in Betrieb. Wer älter als 30 Jahre ist, muss sich darauf einstellen, den Impfstoff von Moderna zu erhalten. Alles, was sonst noch wichtig ist:

„Wir hoffen, dass wir das Impfzentrum nicht mehr brauchen“, sagte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, als Stadt und Landkreis das gemeinsame Impfzentrum in den Trierer Moselauen am 1. Oktober in den Stand-by-Modus verabschiedeten. „Zur Not“ könne man den Impfbetrieb allerdings binnen 24 Stunden wieder aufnehmen. Ganz so schnell ging es nicht, nachdem sich durch lange Schlangen an den Impfbussen bereits im Oktober abgezeichnet hatte, dass die Nachfrage nach Impfungen größer ist als das Angebot und die Haus­ärzte alleine mit der logistischen Mammutaufgabe überfordert sind. Am Mittwoch, 24. November, geht das Impfzentrum Trier nun wieder in Betrieb.